حصيلة الضرائب تمثل 87% من إيرادات موازنة مصر في 10 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات الموازنة أن حصيلة الضرائب تمثل 87% من إجمالي إيرادات مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي.

وارتفعت حصيلة الضرائب 38% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو إلى أبريل) إلى 1.710 تريليون جنيه.

فيما زادت إيرادات موازنة مصر 19% إلى 1.976 تريليون جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي.

وأرجعت وزارة المالية في تقرير صادر لها اليوم هذا الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.