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سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات

01:57 م الخميس 29 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس 29-5-2025 مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلي 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52450جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163119جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 262250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3292 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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