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"الدلتا للتأمين" تتحول للربح خلال الربع الأول من العام الجاري

12:45 م الخميس 29 مايو 2025

شركة الدلتا للتأمين

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الدلتا للتأمين عن تحقيقها صافي ربح بنحو 282.8 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بخسائر بلغت 177.73 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق 2024، وفق القوائم المالية المجمعة.


وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت الشركة إيرادات بـ 341.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر بـ 102.72 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي،

و تأسست شركة الدلتا للتأمين عام 1980. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1996. ومتخصصة في تقديم مختلف أنواع التأمين بما فيها التأمين على الممتلكات الشخصية، والتأمين على الحياة، والتأمين من الحوادث، والتأمين البحري، والتأمين على المركبات، والتأمين الطبي، والتأمين على هياكل السفن والتأمين البحري، والتأمينات الهندسية، والحوادث العامة.


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شركة الدلتا للتأمين البورصة
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