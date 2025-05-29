بزيادة 54%.. "سي آي كابيتال القابضة" تربح 381 مليون جنيه في 3 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثماري لبنك مصر، زيادة صافي الأرباح 54% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 381 مليون جنيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع 35% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.4 مليار جنيه.

وقال محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن الشركة تستمر في تنمية محفظتها التمويلية بزيادة سنوية قدرها 15% لتصل إلى 23.7 مليار جنيه، مما يعكس قوة وتنوع نموذج أعمال الشركة ويساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصري.

وقال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن شركة سي آي كابيتال حققت أداء متميز خلال الربع الأول من عام 2025، حيث كانت منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للشركة المحرك الرئيسي للنمو القوي.

وحققت سي آي كابيتال تحقيق أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، بإيرادات بلغت 387 مليون جنيه فيما بلغت إيرادات نشاط السمسرة 249 مليون جنيه.

وعن أداء شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، فقد سجلت الشركة نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 88 مليون جنيه.

بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ليبلغ 82.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 18%، كما حقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة إنجازًا ملحوظًا من خلال تنفيذ 8 صفقات كبرى بلغ إجمالي قيمتها 22.4 مليار جنيه.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري إجمالي 17 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.

فيما بلغ إجمالي القروض لشركة كوربليس الممنوحة 3.9 مليار جنيه وهي زيادة استثنائية بنسبة 275% على أساس سنوي، لتعزز الشركة مكانتها الريادية بالاستحواذ على حصة سوقية بلغت 33%، في حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب 223 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025.

وحققت شركة سي آي للتمويل العقاري الربع الأول خلال الربع الأول من 2025 ارتفاع بنسبة 85% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ 2.5 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة 795 مليون جنيه خلال الربع ذاته، محققة زيادة سنوية ملحوظة قدرها 192%.

وسجلت الإيرادات نموًا بنسبة 95% على أساس سنوي لتبلغ 194 مليون جنيه ، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 141% ليصل إلى 29 مليون جنيه.

وواصلت ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة من الشركة 957 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.

فيما بلغت المحفظة التمويلية للشركة ما يقارب إجمالي 3.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، مع توسيع شبكة فروعها لتصل إلى 189 فرعًا، يخدم 135 ألف عميل في 21 محافظة.