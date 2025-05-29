كتبت- منال المصري:

تقدّم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، بالتهنئة للدكتور خالد شريف بمناسبة انتخابه مديرًا تنفيذيًا لمصر وجيبوتي بالبنك لمدة ثلاث سنوات، وفق بيان المركزي اليوم.

عاد خالد شريف مجددا للعمل في بنك التنمية الأفريقي بعد أن تقدم باستقالته من منصبه قبل نهاية عام 2021 بعد مسيرة امتدت لأكثر من 5 سنوات.

بعد استقالته من البنك تولى الدكتور خالد شريف، منصب الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة الإماراتي لتطوير المشاريع، ومستشار اقتصادي لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارات.

ويمتلك شريف خالد خبرة اقتصادية واسعة في مجال البنوك والمصارف الدولية، وله العديد من الكتب والمؤلفات والمقالات في أشهر الجامعات والصحف والمجلات الاقتصادية المتخصصة.