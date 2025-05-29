كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، والمكرونة، والعدس، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ واللحوم، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.84 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.75 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.86 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 88.7 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.53 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.8 جنيه، بتراجع 5.05 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.38 جنيه، بتراجع 6.37 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.22 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 107.83 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400 جنيه، بزيادة 3.62 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.58 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.02 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.56 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 128.93 جنيه، بتراجع 5.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.76 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.26 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.37 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.





