كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، بينما انخفضت أسعار الجوافة، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 2.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الملوخية تتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 32 و42 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و60 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.