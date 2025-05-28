ما مصير الذهب مع تجدد المخاوف من تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي؟

كتبت- أمنية عاصم:

يتوقع خبراء الذهب تذبذب أسعار الذهب عالميا ومحليا وسط تجدد المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار حالة القلق بين المستثمرين في الأسواق العالمية.

في ظل المناوشات التى يشهدها العالم من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد المعدن الأصفر ضمن اللاعبين المتأثرين، حيث الإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية حول السعي نحو فرض رسوم جمركية على الإتحاد الأوروبي تطرح السؤال حول مدى تأثر الذهب بهذه الأحداث العالمية.

وكان ترامب قد قال يوم الجمعة إنه يريد أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية باهظة على الواردات الأوروبية في الأول من يونيو ، وقال إن المحادثات التجارية مع بروكسل "تدور في حلقة مفرغة" وأنه لذلك يريد فرض رسوم جمركية مباشرة بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول يونيو 2025.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي إن الأسواق العالمية تأثرت فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأوضح ميلاد، أن أسعار الذهب المحلية في الوقت الراهن تتأثر بشكل رئيسي بالبورصات العالمية، مشيرًا إلى أن العوامل الداخلية مثل سعر الصرف، والعرض والطلب، تشهد استقرارًا نسبيًا، ما يجعل تأثيرها محدودًا على حركة الأسعار.

ومن جانبه، قال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة، إن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الأتحاد الأوروبي، إلا أنه عاد وتراجع وأجل اتخاذ القرار إلى يوم 9 يوليو، لفتح المجال أمام مرحلة تفاوضية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيمدد تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي، مع استمرار المفاوضات التجارية بين الطرفين.

وأشار منيب، إلى أن هذا التراجع أدى إلى انخفاض في أسعار الذهب العالمية بعد أن كانت في اتجاه صعودي واضح، حيث مناوشات ترامب خلال الفترة الماضية وعدوله عن القرارات أدت إلى انخفضت الأسعار من 3400 إلى 3308 جنيه للأونصة حاليًا.

وفي السياق ذاته، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن قرارات ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.

وأضاف أن فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، دفع الأخيرة إلى شراء كميات كبيرة من الذهب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا وتحقيق مستويات قياسية، انعكست بدورها على الأسعار المحلية.

وأشار نجيب إلى أن تراجع ترامب عن تطبيق الرسوم الجمركية ساهم في انخفاض الأسعار مرة أخرى، حتى وصلت سعر عيار الذهب 21 إلى نحو 4645 جنيهًا.

وأكد أنه في حال تم تنفيذ القرار بفرض رسوم على الإتحاد الأوروبي، فذلك سيؤدي إلى قفزات سعرية جديدة للذهب محليًا، تماشيًا مع حركة الأسواق العالمية.

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