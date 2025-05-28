اتحاد الصناعات: 60% من النفايات الصلبة من القطاع الغذائي والتغليف

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والمستشار الفني لتغير المناخ، إن نحو 60% من النفايات الصلبة الصناعية في مصر ناتجة عن الصناعات الغذائية وعمليات التعبئة والتغليف.

وأضاف كمال، على هامش المؤتمر الصحفي لشركة بيتي للصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية تنتج أكثر من 1.3 مليار طن من الفاقد الغذائي سنوياً، وهو ما يعادل نحو ثلث الغذاء المنتج عالمياً.

وأشار كمال، إلى أن الفاقد لا يمثل خسارة اقتصادية فقط، بل له تأثيرات بيئية ضخمة نتيجة الانبعاثات الناتجة عن إنتاج ونقل ومعالجة الغذاء غير المستخدم.

وتابع كمال، أن الدراسات تظهر أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في هذا القطاع يمكن أن يسهم في تقليل هذه الفاقد بنسبة تصل إلى 50%، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخاصة المياه والطاقة.

وأضاف كمال، أن شركة بيتي تمكنت من دمج الاستدامة في قلب عملياتها، وهو ما يعكس التزامها نحو حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأكد كمال، على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي السبيل الوحيد لتحقيق تأثير فعلي ومستدام."