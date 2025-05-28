إعلان

اتحاد الصناعات: 60% من النفايات الصلبة من القطاع الغذائي والتغليف

04:23 م الأربعاء 28 مايو 2025

المؤتمر الصحفي لشركة بيتي للصناعات الغذائية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والمستشار الفني لتغير المناخ، إن نحو 60% من النفايات الصلبة الصناعية في مصر ناتجة عن الصناعات الغذائية وعمليات التعبئة والتغليف.

وأضاف كمال، على هامش المؤتمر الصحفي لشركة بيتي للصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية تنتج أكثر من 1.3 مليار طن من الفاقد الغذائي سنوياً، وهو ما يعادل نحو ثلث الغذاء المنتج عالمياً.

وأشار كمال، إلى أن الفاقد لا يمثل خسارة اقتصادية فقط، بل له تأثيرات بيئية ضخمة نتيجة الانبعاثات الناتجة عن إنتاج ونقل ومعالجة الغذاء غير المستخدم.

وتابع كمال، أن الدراسات تظهر أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في هذا القطاع يمكن أن يسهم في تقليل هذه الفاقد بنسبة تصل إلى 50%، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخاصة المياه والطاقة.

وأضاف كمال، أن شركة بيتي تمكنت من دمج الاستدامة في قلب عملياتها، وهو ما يعكس التزامها نحو حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأكد كمال، على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي السبيل الوحيد لتحقيق تأثير فعلي ومستدام."

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المؤتمر الصحفي شركة بيتي للصناعات الغذائية النفايات الصلبة القطاع الغذائي والتغليف اتحاد الصناعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان