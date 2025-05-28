توقعات بانخفاض أسعار الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي"، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة ضعف الإقبال على شرائها، واتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح السيد أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا من 85 و87 جنيهًا في المزرعة خلال الأسبوع الماضي إلى 80 جنيهًا اليوم.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البلدي تصل حاليًا إلى 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا، أما الدواجن الساسو تتراوح بين 90 و92 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهات.

ويصل سعر الدواجن البيضاء إلى 80 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 90 جنيهًا للكيلو.

وأضاف السيد أن سعر كرتونة البيض مستمر في الارتفاع، حيث بلغ متوسط سعر الكرتونة في المزرعة 130 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 140 جنيهًا، دون وجود أسباب واضحة لهذا الارتفاع، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من عدم الانضباط.

وأكد على ضرورة أن يتناسب سعر البيض مع مدخلات المواطن المصري، نظرًا لأن البيض يعد من السلع الأساسية التي لا يخلو منها أي بيت.

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