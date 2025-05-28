ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب

كتبت – دينا كرم:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الأبيض شهدت انخفاضًا من الأسبوع الماضي حتى الآن، تراوح ما بين 500 و1000 جنيه في سعر الطن، نتيجة وفرة المعروض في الأسواق والمضارب.

وأوضح شحاتة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سعر طن الأرز الأبيض العريض الحبة انخفض من 27500 جنيه إلى 27000 جنيه، بينما تراجع سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة من 25000 جنيه إلى 24000 جنيه.

وأشار إلى أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق 29 إلى 30 جنيهًا للعريض الحبة، و27 إلى 28 جنيهًا للرفيع الحبة.

وأكد على أن كثرة المعروض ساعد على تراجع الأسعار.

وأضاف: "البضاعة متوفرة بكثرة في المضارب، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق، وطالما توافر المعروض، فلن تكون هناك أزمة أو ارتفاع في الأسعار".

وأكد شحاتة أن الحديث عن زيادات في الأسعار خلال عيد الأضحى غير صحيح.

وذكر أن أقصى سعر لطن الأرز الشعير الرفيع الحبة بلغ 15000 جنيه، بينما تراوح سعر الأرز الشعير العريض الحبة بين 16700 جنيه و 17000

جنيه كحد أقصى.

وطالب رئيس شعبة الأرز الدولة بمواجهة مروّجي الشائعات التي تتحدث عن ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى وقائع حقيقية، في ظل وفرة السلعة واستقرار السوق.