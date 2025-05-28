بدون رسوم إضافية.. طريقة تفعيل خدمة "Wi-Fi Calling" على هاتفك

كتبت- آية محمد:

بدأت شركات المحمول الأربعة "فودافون، وأورنج، وإي آند، ووي" من أول العام في تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" لعملائها.

وتمكن هذه الخدمة المستخدمين من إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلًا من الاعتماد على شبكات المحمول، مما يساعد على تحسين جودة الاتصال، خاصة داخل المباني المرتفعة أو في الأماكن ذات التغطية الضعيفة.

وتأتي تكلفة تلك الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية، وبدون أي رسوم إضافية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على الهاتف:

1- افتح إعدادات الهاتف.

2- اختر خلوي أو خيارات الشبكة.

3- اختر مكالمات "Wi-Fi Calling".

4- فعل خاصية مكالمات "Wi-Fi Calling".

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