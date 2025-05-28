كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والبلطي، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور 28-5-2025

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 28-5-2025

انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأربعاء