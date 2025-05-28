70 شركة روسية تسعى إلى دخول السوق المصري

كتبت- أمنية عاصم:



قال عمرو البلتاجي، رئيس جناح المنتجات الغذائية والزراعية بمركز التصدير الروسي في مصر، إنه "نعمل على مساعدة نحو 70 شركة روسية في دخول السوق المصري، ونترقب المزيد من الشركات الروسية للحضور لمصر ومشاهدة الفرص المتاحة عن قرب".

وأوضح خلال كلمته في فعاليات مؤتمر البعثة التجارية المصرية الروسية متعددة الاتجاهات حيث برنامج "صنع في روسيا"، أن الجناح يركز على دعم الشركات الروسية في دخول السوق المصري من خلال تقديم خدمات الترويج والتوجيه لهم، والتعريف بالشركات المصرية المستوردة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح البلتاجي، أن الجناح يهتم بشكل خاص بالمواد الغذائية، ويهدف بالأساس إلى تسهيل ظهور المنتجات الروسية في السوق المصري والأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب خطوات متعددة تبدأ بخدمة التذوق لتحديد مدى ملاءمة المنتج للمستهلك المصري، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية للترويج، ومراعاة القوانين المحلية من حيث متطلبات التعبئة والتغليف والمواصفات المكتوبة على المنتجات.

وأضاف أن الشركات الراغبة في تصدير منتجاتها إلى مصر يجب أن تحصل على عدد من الشهادات، منها الشهادة الخاصة بقانون 43 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وبيّن أن هذه الشهادة ليست صعبة، لكنها تتطلب بعض الإجراءات والأوراق من الجانب الروسي، مؤكدًا أن المركز يساعد الشركات في تجهيز جميع المتطلبات حتى تكون جاهزة للتصدير عند وجود مشترين محليين.

وأوضح البلتاجي أن الجانب الروسي مطالب أيضًا بالحصول على الشهادات الدولية اللازمة، وتقديمها للجهات الحكومية المصرية للحصول على الموافقة النهائية.

ويتطلع إلى أن عملية التسجيل تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر نتيجة الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى السفارات الجهتين.

وأشار البلتاجي إلى أن بعض المنتجات – مثل الألبان والأسماك – تتطلب تنسيقًا مباشرًا بين الحجر الزراعي الروسي ونظيره المصري، وهو ما لا يتدخل فيه المركز بشكل مباشر، لكن يقوم بمتابعة الإجراءات لتسريعها بالتواصل مع الجهات المختصة.

وأكد أن معظم الشركات الروسية لا تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن عددًا من المنتجات الروسية مثل الشوكولاتة، والمكرونة، والزيوت بدأت بالفعل في دخول السوق المصري وحققت استحسان المستهلك المحلي.

وأضاف أن أحد أنواع لبن البودرة الروسي حصل مؤخرًا على موافقة الحجر الزراعي المصري، ما يُعد خطوة مهمة نحو زيادة التبادل في هذا القطاع.

مركز التصدير الروسي سيقوم بتنظيم بعثة تجارية للشركات الروسية إلى مصر يومي 28 و29 مايو الجاري. ويهدف هذا الحدث إلى تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على مصر وروسيا وشعبي البلدين.