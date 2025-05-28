انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار المكرونة، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بينما ارتفعت أسعار المسلي الصناعي، والفول المعبأ، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.11 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.06 جنيه، بزيادة 2.17 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.66 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.11 جنيه، بتراجع 79 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.68 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.06 جنيه، بتراجع 4.97 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.85 جنيه، بتراجع 5.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.23 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.91 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.48 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.2 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.92 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.76 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.69 جنيه، بتراجع 4.17 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.52 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.77 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.96 جنيه، بزيادة 1.24 جنيه.





