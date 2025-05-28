كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والملوخية، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الملوخية تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و60 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.





