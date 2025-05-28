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انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 28-5-2025

10:47 ص الأربعاء 28 مايو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

تراجعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بينما ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76و80 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و400 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و400 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.


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