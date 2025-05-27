وزير قطاع الأعمال: قصر غرناطة سيتم تشغيله كمركز ثقافي وسياحي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح قصر غرناطة التاريخي الذي يعد أحد أبرز معالم مصر الجديدة، بعدما شهد ترميما وتطويرا شاملا؛ حيث سيتم تشغيله كمركز ثقافي وسياحي وفق أعلى المعايير بالشراكة مع شركة متخصصة في إدارة الأصول التراثية، بما يسهم في خلق متنفس حضاري يجمع بين الأبعاد المجتمعية والثقافية، ليكون نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح خلال مشاركته في احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم، أن شركة مصر الجديدة تمثل واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة اليوم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتفعيل التنمية المستدامة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف الوزير "نحن ننظر إلى هذا الكيان العريق ليس فقط باعتباره ماضيا نفخر به، بل كمنصة واعدة نحو مستقبل تنموي يعتمد على إعادة الهيكلة والإدارة الرشيدة، والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وفق عقود عادلة وضوابط شفافة، تضمن حقوق الدولة وتحقق عوائد حقيقية."

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.