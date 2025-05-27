شركة مصر الجديدة تدشن خطة لتطوير 766 فدانا في مدينة حدائق العاصمة

كتبت- أمنية عاصم:

قال سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة، إن الشركة تنفذ خطة تطوير ذاتي على مساحة 600 فدان تشمل: مشروعات سكنية وإدارية وتجارية في مدينة "نيو هليوبوليس" سيتم إطلاق أولى مراحلها خلال صيف 2025.

وأشار خلال إحتفالية مرور 120 عاما على تأسيس مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم إلى أن توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبار المطورين العقاريين، لتسريع وتيرة التطوير العقاري في "نيو هليوبوليس" البالغ مساحتها 5400 فدان، والتي تمثل الامتداد الطبيعي لحي مصر الجديدة.

وأضاف سامح السيد أنه في إطار توسعات الشركة، تم وضع خطة لتطوير 766 فدانا في مدينة حدائق العاصمة، التي تمثل أحد أهم محاور التوسع العمراني شرق القاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والخدمات والمرافق العامة، وفقا لأعلى معايير الاستدامة والتخطيط الحديث.