وزير قطاع الأعمال: تطوير منطقة مصر الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

كتبت-أمنية عاصم:

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأحياء العريقة، وعلى رأسها حي مصر الجديدة، منها هليوبوليس الجديدة وقصر غرناطة من خلال شركات بين قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح شيمي خلال كلمته في احتفالية مرور 120 سنة على شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، اليوم أن المشروع الجاري يعكس حرص الدولة على تخفيف التكدس، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، قائمة على رؤية واضحة وتخطيط علمي متكامل.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال لم تعد مجرد كيانات إدارية، بل أصبحت قادرة على المنافسة وتقديم حلول متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التطوير العقاري، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف: "الشراكة مع القطاع الخاص ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية، تُنفذ عبر إجراءات واضحة، وعقود عادلة، تضمن العائد الاقتصادي والاستدامة، وتحقق مصالح جميع الأطراف".

وشدد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال تسعى لتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال إعادة الهيكلة، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إلى جانب الحفاظ على الأصول وتنميتها لصالح الأجيال القادمة.