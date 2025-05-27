110 ألف دولار.. "البتكوين" تقفز إلى مستوى قياسي جديد

كتبت- آية محمد:

ارتفعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 0.17% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 110.15 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وبدأت البتكوين في العودة لمستوياتها القياسية مع إقبال المسثمرين على شرائها بسبب المخاوف من تبعات الرسوم الجمركية على تباطؤ الاقتصاد العالمي والأمريكي.

وكانت البتكوين تراجعت من مستوياتها القياسية لتصل إلى أقل من 80 ألف دولار قبل شهر ثم عادت للارتفاع مجددًا لتصل إلى مستوياتها المرتفعة.

وارتفعت قيمة بيتكوين بأكثر من 23% يوم 21 مايو، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109,487 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع Coinmarketcap.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين"نحو 51 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار خلال التعاملات اليوم.