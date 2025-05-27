المستندات والشروط والحد الأقصى لفتح دفتر توفير بالبريد المصري

كتبت- آية محمد:

يشهد دفتر التوفير التابع للهيئة القومية للبريد المصري إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى والنجوع، وذلك بفضل الانتشار الكبير لفروع الهيئة التي يصل عددها إلى نحو 4200 فرع.

ويعتبر دفتر التوفير من الأدوات المالية الأساسية التي تمكن الأفراد من حفظ أموالهم بشكل آمن، مع الاستفادة بفوائد دورية تضاف إلى المدخرات.

ولفتح دفتر توفير، يجب على الأفراد إتباع مجموعة من الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية المستندات والأوراق المطلوبة لفتح دفتر، والحد الأقصى للرصيد:

المستندات والأوراق المطلوبة لفتح دفتر التوفير:

أولًا: للأفراد العاديين:

تحرير بطاقة "2 توفير".

تقديم تحقيق الشخصية "بطاقة رقم قومي أو جواز سفر".

استيفاء عدد 2 نموذج "34 توفير".

وإيداع مبلغ في المرة الأولى "بحد أدنى 100 جنيه".

ثانيًا: للأفراد تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب:

بالإضافة إلى المستندات السابقة، يجب تقديم ما يثبت ذلك.

ثالثًا: للأشخاص الاعتبارية:

تقديم ما يثبت الإنشاء والتسجيل.

خطاب تفويض من الجهة موضح به من له حق التعامل باسمها.

الحد الأقصى لرصيد الدفتر:

10 ملايين جنيه للشركات والأفراد.

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