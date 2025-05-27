كتبت- منال المصري:

أوضح هاني توفيق الخبير الاقتصادي أسباب عجز ميزان المدفوعات رغم تساوي حجم تدفقاتها من موارد النقد الأجنبي المختلفة مع إجمالي مصروفاتها سنويا.

وقال توفيق في منشور له على صفحته الرسمية "ببساطة شديدة مصر تستورد بنحو 100 مليار دولار سنوياً، وتصدر بنحو 45 مليار دولار، ودخلها من السياحة نحو 12 مليار، وتحويلات المصريين بالخارج نحو 35 مليار دولار وإيرادات قناة السويس نحو 8 مليارات بإجمالي نحو 100 مليار دولار أيضا".

لماذا توجد أزمة في عجز الدولار؟

وأضاف هاني توفيق "المشكلة تكمن في الديون الخارجية، والمقدر لها مصروفات خدمة في هذا العام فقط نحو 30 مليار دولار، وسوف نقترض أو تبيع أصول لكي نستطيع سدادها".

ووفق هاني توفيق، "في المجمل ميزان المدفوعات المصري طول عمره تقريباً في حالة توازن، وما استجد مؤخراً هو الاقتراض بكثافة لإنشاء مشروعات طويلة الأجل يأتي العائد منها متأخراً جداً عن مواعيد سدادها."

وأضاف توفيق "أن خلاصة الخلاصة أن المشكلة سوف تحل بإذن الله بمد آجال الديون العاجلة، ونأمل الاتعاظ مستقبلاً من هذا الدرس Mismatchin، ونبدأ بجدية في كل ما يمكن معه إزالة معوقات الحل الوحيد لمشكلة العملة، وهو الاستثمار، وما يصاحبه من تشغيل وتصدير وسداد الديون، وبعدها تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات وخفض قيمة الدولار ليعود للمستويات المستقرة القديمة".

شهدت إيرادات قناة السويس تراجعا بنحو 60% خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية لإضطرابات منطقة البحر الأحمر.