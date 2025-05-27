بيان هام من تنظيم الاتصالات حول مؤشرات جودة خدمات الصوت لشركات المحمول

كتبت- آية محمد:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الأول من عام 2025 "من يناير إلى مارس 2025"، والذي تستند منهجية القياس به على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، وبلغت مسافات القياس 139 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأول 2025.

واعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

- مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

- سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

- سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال الربع الأول لعام 2025:

- فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة خدمات الصوت خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بعدد 4 مناطق خلال شهر يناير لعام 2025.

- أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 15 منطقة خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بعدد 8 مناطق خلال شهر يناير لعام 2025.

- إي آند: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 9 مناطق خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بعدد 8 مناطق خلال شهر يناير لعام 2025.

- وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ منطقتين خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بمنطقة واحدة خلال شهر يناير لعام 2025.