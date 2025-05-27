"طلب رسمي وإعلام وراثة".. خطوات نقل ملكية خط المحمول بعد وفاة صاحبه

كتبت- آية محمد:

لم تعد خطوط الهاتف المحمول مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبحت مرتبطة بالكثير من التفاصيل اليومية، مما يدفع بعض الورثة إلى الاحتفاظ بخط المتوفي لأسباب شخصية أو عملية.

وينص قانون تنظيم الاتصالات على أنه في حال عدم استخدام الخط أو شحنه لمدة تتجاوز 90 يومًا، يحق لشركة الاتصالات سحب الخط نهائيًا.

وتجنبًا لفقدان الخط بشكل نهائي أتاح قانون تنظيم الاتصالات للورثة فرصة نقل الملكية بشكل قانوني خلال فترة زمنية محددة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات نقل ملكية خط المحمول من المتوفى لأحد ورثته:

1- التوجه إلى فرع شركة المحمول التي يتبع لها الخط مثل "فودافون، وأورنج، وإي آند، أو وي".

2- تقديم المستندات التالية:

إعلام وراثة، وتوكيلات من جميع الورثة للشخص الذي سيتم نقل الخط إليه.

3- تقديم طلب رسمي لنقل ملكية الخط إلى الشخص المفوض.

ويجب تقديم الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة وذلك لتجنب إلغاء الخط وسحب الرقم من قبل الشركة.

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