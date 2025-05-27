كتبت- أمنية عاصم:

قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية في بلتون المالية القابضة، إن السوق المصري شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في تنوع المنتجات الاستثمارية، بفضل التشريعات التي بدأت منذ عام 2018 والتي أسهمت في خلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأوضح البواب، خلال مشاركته في إحدى جلسات فاعليات مؤتمر "LsEG مصر" أن هذه التشريعات كانت حجر الأساس لانطلاقة جديدة في صناعة الاستثمار بمصر، مضيفًا أن ما تحقق منذ ذلك الحين يعكس نقلة نوعية في التفكير الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن أحد أبرز التغيرات هو إدراك الفرق الجوهري بين "شهادات الادخار" التقليدية التي اعتاد عليها المصريون لعقود، وبين أدوات الاستثمار الحقيقي التي تعتمد على الابتكار، الشفافية، والسيولة، وتوفر للعميل إمكانية الدخول والخروج من الاستثمار بسهولة يومية أو أسبوعية.

وفسر كلامه قائلاً : "شهادات الادخار لم تكن أبدًا أدوات استثمارية بالمعنى الحقيقي، بل كانت وسيلة ادخار تفتقر إلى عنصر المخاطرة والعائد الديناميكي، وهذا ما تغير اليوم. لدينا الآن أكثر من 33 منتجًا استثماريًا متنوعًا يناسب كل الشرائح، وهناك شركات بدأت تطرح أدوات مالية جديدة تستهدف فئات محددة من العملاء".

وتابع أن التشريعات الحالية فتحت المجال أمام نمو السوق، وننتظر المزيد من المرونة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ظهور رخص جديدة ستحدث فرقًا في الأداء.

وشدد البواب، على ضرورة إعداد جيل جديد من المستثمرين، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 16 سنة يجب أن تكون ضمن المستهدفين بتعليم مفاهيم الاستثمار. وقال: "هذا هو عميل المستقبل الحقيقي. إذا كنت سأعود بالزمن، لوددت أن أبدأ تعلم الاستثمار في هذا السن المبكر".

وأكد أن المؤسسات المالية يجب أن تعمل على دمج المنتجات الاستثمارية بشكل متكامل، بحيث تلبي حاجات العملاء الذين لم يعودوا يقبلون بنماذج تقليدية، بل يبحثون عن حلول مالية ذكية ومرنة.