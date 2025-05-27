كتبت- أمنية عاصم:



أكد سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفولف للاستثمار القابضة"، أن العالم يمر بتحولات اقتصادية عميقة، وأن الشركات التي لا تدرك طبيعة هذه التغيرات أو تتأقلم معها، ستواجه تحديات كبيرة قد تهدد استمرارها.

جاء ذلك ضمن فاعليات مؤتمر LsEG مصر ، وشارك في فعاليات الجلسة مراد غالي، مدير نجاح العملاء، الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة بورصة لندن، وسامح الترجمان، المدير التنفيذي شركة إيفولف للاستثمار القابضة، وخليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية بلتون، وطارق شاهين، مدير الاستثمار الرئيسي سي آي كابيتال.

وقال الترجمان، إنه من الواضح أن العالم يشهد الآن تغيرات على مستويات عدة، سواء في السياسات الاقتصادية أو في مراكز القوى العالمية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الكبرى لم تستطع التعامل بفعالية مع هذه المتغيرات، ما أثر سلبًا على أدائها.

وأوضح أن هناك تركيزًا عالميًا على ما يحدث في الولايات المتحدة، سواء من حيث السياسات الاقتصادية أو الشخصية الجدلية لدونالد ترامب، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن فقط في مضمون السياسات، بل في طريقة طرحها وتقديمها للجمهور، وهو ما يخلق حالة من التوتر في الأسواق.

وتطرق الترجمان إلى التاريخ الاقتصادي الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة في أواخر الأربعينات والخمسينات واجهت تحديات مشابهة، وظهرت حينها دعوات لمزج الرأسمالية ببعض المبادئ الاشتراكية لحماية المجتمع من الانهيار الاقتصادي، وهو ما ساهم في ظهور مدارس اقتصادية جديدة مثل "مدرسة شيكاغو"، التي كان لها تأثير كبير لاحقًا.

وشدد الترجمان على أن الفجوة المتزايدة بين فئات المجتمع، وتنامي قوة بعض الشركات والأفراد على حساب البقية، تخلق حالة من الرفض المجتمعي، وقد تدفع بالناخبين إلى تبني توجهات سياسية متطرفة كرد فعل، ما يؤدي إلى تقلبات سياسية واقتصادية.

وعن مستقبل الأدوات المالية، أشار الترجمان إلى أن التحولات الحالية تدفع نحو صعود شركات جديدة وتراجع أخرى كانت تهيمن على السوق. فسر كلامه قائلا "نحن نشهد بروز مراكز مالية جديدة في المنطقة، خاصة في منطقة الخليج، التي تتحول تدريجيًا إلى مراكز مالية إقليمية ذات تأثير عالمي".