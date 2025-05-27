كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة بيزنس كوميونتي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية.

وقال أيمن يس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، إن المتغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة إحداث نهضة شاملة في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن تحقيق ذلك يبدأ من دعم وتنمية الشركات المحلية، وتوطين وتعميق الصناعة.

وأكد "يس" أن مجموعة بيزنس كوميونتي تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى تمكين الشركات عبر تطويرها ووضعها على مسار النمو الصحيح، بالإضافة إلى توفير الحلول التمويلية المناسبة، سواء من خلال تسهيلات ائتمانية أو عبر شراكات في رأس المال.

وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقّعة مع "السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية" تهدف إلى إتاحة الفرصة للأخيرة للاطلاع على قاعدة عملاء بيزنس كوميونتي، وبحث فرص الاستثمار في الشركات الواعدة بما يتماشى مع سياساتها الاستثمارية.

وأشار إلى أن المجموعة بصدد توقيع اتفاقيات إضافية مع عدد من الجهات التمويلية، بهدف تسريع نمو الشركات المصرية وتوفير الدعم المالي اللازم لها، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.