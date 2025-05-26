كتبت- آية محمد:

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم شهدت زيادة طفيفة لا تتجاوز 10 جنيهات خلال الأسبوع الجاري، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وأوضح وهبة، أن الأسعار عادة ما ترتفع بشكل طفيف خلال المواسم التي يزداد فيها الطلب على اللحوم، ولكن هذه الزيادة لا تكون ملحوظة بالنسبة للمواطنين.

وأرجع وهبة، السبب في عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلى زيادة المعروض من اللحوم، حيث تتوفر كميات كبيرة من العجول بالأسواق.

وأشار وهبة، إلى أن أسعار اللحوم البلدي تتراوح حاليًا بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر كيلو اللحوم الحية المستوردة بين 350 و400 جنيه، أما اللحوم السودانية فيصل سعر الكيلو منها إلى نحو 285 جنيهًا.

وأوضح وهبة أن سعر الكيلو من اللحم الهندي المجمد يبلغ 250 جنيهًا، بينما يصل سعر اللحم البرازيلي المجمد إلى 300 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الأضاحي، قال وهبة إن أسعار العجول البقري القائم تتراوح بين 180 و190 جنيهًا للكيلو، والعجول الجاموسي بين 150 و160 جنيهًا.

أما العجول المستوردة "الكولومبي والبرازيلي" فتتراوح أسعارها بين 160 و170 جنيهًا للكيلو القائم، بحسب وهبة.

وأضاف وهبة، أن أسعار الأغنام تتراوح بين 220 و230 جنيهًا للكيلو القائم، بينما يصل سعر الخروف البرقي إلى ما بين 240 و250 جنيهًا للكيلو، ويبلغ سعر كيلو الماعز القائم نحو 270 جنيهًا.

وأكد وهبة، أن الإقبال على شراء اللحوم خلال الفترة الحالية طبيعي ومنتظم، متوقعا زيادة في الإقبال كلما اقترب موعد عيد الأضحى.

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