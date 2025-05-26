بعد وصولها إلى مصر.. ماذا نعرف عن سفينة التغويز الجديدة Energos Power؟

كتبت- دينا كرم:

استقبلت مصر سفينة التغويز Energos Power لإستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، واستقبالها يأتي ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

ماذا نعرف عن سفينة إعادة التغييز Energos Power؟

- قادمة من ألمانيا وتابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية.

- تتواجد حاليًا في الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري

- تبلغ سعتها التخزينية 174 الف متر مكعب غاز.

- قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً.

- تعتبر السفينة الثانية إلى جانب السفينة القائمة حالياً بميناء سوميد في العين السخنة هوج جاليون.

وتعد شركة "نيوفورترس" الأمريكية من الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال والطاقة المستدامة، وتمتاز الشركة بتقديم خدمات موثوقة بتكلفة تنافسية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في قطاع الطاقة بمصر.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم أنه تم التعاقد من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين تصلان تباعاً، ليصل إجمالي السفن إلى أربع، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلي، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وقّعت اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، ومن المتوقع بدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025 مما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي بمصر وتحقيق استدامة الإمدادات.

اقرأ أيضًا:

مصر تستقبل سفينة تغويز جديدة بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري- صور

المواد الغذائية: إعفاء الألبان من شهادة "حلال" قرار جريء ويخفض الأسعار