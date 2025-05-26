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لحماية عملاءها من المخاطر الرقمية.. تعاون مشترك بين"فوري" و"CTM360"

12:54 م الإثنين 26 مايو 2025

شركة فوري

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كتبت- آية محمد:

وقعت شركة فوري، عقد شراكة مع "CTM360"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحماية من المخاطر الرقمية، وذلك بهدف تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيئة الرقمية لعملاءها من التهديدات السيبرانية المتطورة وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

وأضافت فوري، في بيان لها اليوم، أن هذه الشراكة ستمكنها من الحصول على رؤية استعدادية وشاملة للمخاطر السيبرانية المحتملة، مما يمكنها من الكشف السريع عن التهديدات والاستجابة لها بفعالية، مثل انتحال الهوية والحملات الاحتيالية وتسريب البيانات عبر الشبكة السطحية"Surface web" والعميقة"Deep Web" والمظلمة"Dark Web".

وستوفر منصة "CTM360" تنبيهات لحظية لأي استخدام غير مصرح به لعلامة فوري التجارية، مما يتيح اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية للتهديدات وتقليل فرص تعرض العملاء للاحتيال، بحسب البيان.
وستقدم منصة "CTM360" أدوات لقياس أداء القطاع المالي، مما يُمكن فوري من تقييم وضع الأمن السيبراني لديها مقارنةً بشركات التكنولوجيا المالية الرائدة عالميًا.

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شركة فوري الأمن السيبراني
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