شعبة الذهب تبحث مع شركة صينية تصدير المشغولات المصرية التراثية

كتبت- دينا خالد:

استقبل هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وفدا يضم ينج يي، رئيس شركة Lao Feng Xiang من مدينة شنغهاي الصينية وعدد من قادة الشركة وممثلي شركات صينية عاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.

ويأتي ذلك، لبحث سبل التعاون بين مصر والصين في تصدير المشغولات المصرية والعمل على تعميق التعاون المشترك بين مصر والصين في قطاع الذهب والمجوهرات وتوطين تكنولوجيا صناعة الحلي في مصر، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية خاصة المنتجات اليدوية والعلامات التجارية المصرية ذات الطابع التراثي والتي كانت مثار اهتمام الجانب الصيني.

وبحسب بيان من الشعبة اليوم، ضم الوفد مدير لجنة تجارة شنغهاي هوانجبو، وأحمد غانم من جهاز التمثيل التجاري بالقاهرة، ولطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة ومحمد عبد ربه عضو مجلس إدارة الشعبة وعدد من رجال الصناعة والتجارة في قطاع الذهب والمجوهرات في مصر منهم إيهاب واصف وممدوح عبد الله ومارك ممدوح وكيرولس ممدوح ومصطفى صابر ومحسن فوزي وسعيد سليمة.

وأكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة، انفتاح الجانب المصري لدراسة سبل التعاون مع الجانب الصيني في مجالات متنوعة تهم القطاع منها التصدير والتدريب وتوطين التكنولوجيا والتسويق العالمي والمعارض الدولية، داعيا الشركات الصينية للاستثمار في صناعة الذهب في مصر لما لهذا القطاع من مستقبل واعد حيث توليه الدولة مؤخرا اهتماما بالغا.

وقال يانج يي، رئيس شركة Lao Feng Xiang، إن شركته تمتلك عدد هائل من متاجر البيع على مستوى الصين، وتتجه مؤخرا للتوسع خارج حدود الصين بفروع في كل من كندا وأستراليا وأمريكا.

وأكد يي، على أن الشركة حققت في العام الماضي صافي أرباح بقيمة ١٠٠ مليون دولار، حيث تقوم بتصنيع أكثر من ١٠٠ طن من الذهب سنويا.

وأعرب عن سعادته بزيارته الأولى لمصر التي كان يتطلع لرؤيتها والتعرف على صناعة الذهب المصرية وتكوين روابط قوية وجيدة مع الشركات المصرية للتعاون المشترك في تصدير المنتجات المصرية التراثية للصين ليتم بيعها في المتاجر التابعة للشركة، حيث تشهد المنتجات التراثية المصرية خاصة الفرعونية إقبالا هائلا من الشعب الصيني وخاصة من أجيال الشباب.

وأشار إلى أن الشركات الصينية تحقق أرباحا طائلة من بيع المنتجات الفرعونية خاصة التي تحمل رموزا مثل مفتاح الحياة وعين حورس وبعض رموز الآلهة القديمة مثل حتحور، سواء حلي ومجوهرات أو تحف للاقتناء في المنازل، الأمر الذي دفعهم للتفكير في الاستعانة بالمنتجات المصرية نفسها بالتعاون مع الشركات المصرية.

وأكد Yang Yi، أن زيارته لمصر كانت لهدفين رئيسين، الأول هو التعرف علي السوق المصري وصناعة الذهب في مصر، والهدف الثاني هو دراسة إمكانية التعاون مع الشركات المصرية في التصنيع والتسويق المشترك باعتبار مصر من أقدم الحضارات على مستوى العالم، ورأي أنه من الجيد أن يتم الجمع بين هذه الحضارة القديمة وبين الصناعة الحديثة في تقديم منتجات يهتم بها العالم كله.

ووجه رئيس الوفد الصيني الدعوة للشركات المصرية لزيارة مقر الشركة الأم بالصين والتي تعد الحكومة الصينية أكبر مساهم بها ومن جهته وجه المهندس هاني ميلاد الدعوة للوفد الصيني بالمشاركة في معرض الذهب والمجوهرات المصري "نبيو" في نسخته الخامسة والمقرر عقده في الفترة من ٢٣- ٢٥ نوفمبر القادم.

وعلى هامش اللقاء تفقد الحضور معرضا للمشغولات اليدوية من الحلي المستوحاة من التراث المصري المتنوع لعدد من مصممي الحلي وأصحاب العلامات التجارية الناشئة في مجال المجوهرات المصريين والذين قدموا شروحا وافية للتقنيات المستخدمة في إنتاجهم اليدوي الذي جمع بين احترافية التنفيذ وروعة التصميم.

وشهد اللقاء أيضا اجتماعات فردية للوفد الصيني مع رؤساء مجالس إدارات مصانع الذهب والمجوهرات الذين استعرضوا الإمكانيات التصنيعية المتاحة لديهم، لبحث سبل التعاون الممكنة مع الشركة الصينية تمهيدا لوضع خطة عمل وتبادل الزيارات بين الجانب المصري والصيني.