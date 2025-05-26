"جهينة" تتلقى عروضًا لشراء مصنعها القديم في 6 أكتوبر بالمزاد العلني

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية عن أن جلسة المزاد العلني أسفرت عن تلقيها عدة عروض، ويجري حالياً دراسة أعلى عرض من قِبل الإدارة المختصة، مؤكده أنه سيتم الإفصاح فور الإنتهاء منها.

وبحسب البيان المرسل اليوم من الشركة للبورصة، أنه تم عمل جلسة مزاد علني لبيع مصنع جهينة للصناعات الغذائية ، الكائن بالسادس من أكتوبر والبالغ إجمالي مساحتها 15140.33 متر مربع.

وأوضحت الشركة، أن مصنعها 6 أكتوبر يعد قديم ومتوقف عن العمل ولا يوجد به أي معدات أو خطوط إنتاج.

وتأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية عام 1995. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2010. ومتخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والمشروبات وكذلك المنتجات الغذائية، وتوزع الشركة منتجاتها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.