المواد الغذائية: إعفاء الألبان من شهادة "حلال" قرار جريء ويخفض الأسعار

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعد خطوة إيجابية وفي صالح الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.

وأكد المنوفي، أن منتجات الألبان بطبيعتها حلال ولا تخضع لاشتراطات الذبح، وهو ما يجعل اشتراط الحصول على شهادة الحلال عبئًا غير مبرر كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات وزيادة التكلفة النهائية للمنتج.

وأشار المنوفي، إلى أن هذا القرار سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتنويع مصادر الحصول على منتجات الألبان، مما ينعكس على تعزيز المنافسة بين الموردين وخفض أسعار هذه المنتجات الحيوية في السوق المحلي، وهو ما يصب في صالح المستهلك المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ودعا المنوفي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار، ومتابعة أثره على أسعار السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات مشابهة تدعم التاجر وتحمي المستهلك في آنٍ واحد.