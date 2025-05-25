كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على أسعار الذهب ؟

كتبت- دينا كرم:

تباينت آراء خبراء في سوق الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" حول تأثير قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على أسعار الذهب وحجم الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات باتجاه مستوى التضخم إلى مستوى نزولي.

وجاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق بأبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بهدف دفع دعم عجلة نمو الاقتصاد للأمام وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

تأثير محدود

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن خفض الفائدة من المفترض أن يدفع المواطنين للاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن واستثماري بديل عن البنوك، ما يؤدي لزيادة أسعاره.

لكن الواقع، بحسب منيب، يختلف حيث يرى أن نسبة التخفيض الأخيرة (1%) تعتبر ضئيلة، ولا تمثل حافزاً كافياً للمغامرة بسحب الأموال من البنوك في ظل بقاء العائد البنكي عند مستويات مرتفعة وجاذبة.

وأضاف منيب أن استمرار التوترات السياسية العالمية ساهم بالفعل في رفع أسعار الذهب بنحو 25% منذ بداية العام، وهو ما يخلق تردداً في قرار الشراء حالياً، خاصة مع احتمال تراجع الأسعار في حال حدوث انفراجة سياسية عالمية.

الأوضاع ثابتة

وقال واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقاً "لمصراوي"، إن قرار الخفض لم يغير كثيراً من توجهات الأفراد، موضحاً أن المواطن الذي يعتمد على عائد شهري من شهادات الادخار لا يزال يجدها وسيلة مضمونة لتلبية متطلبات الحياة.

وأشار إلى أن المستثمرين في الذهب، خاصة من اشتروا عند انخفاض أسعاره، لا يزالون محتفظين بما لديهم من مشغولات، مستفيدين من ارتفاع السعر.

واعتبر أمين أن السوق في حالة "ثبات" سواء من ناحية البيع أو الشراء، مؤكداً صعوبة التنبؤ بالأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل تباين السياسات العالمية، قائلاً: "الأسعار أصبحت تتأثر بقرارات أو توترات سياسية بين الدول، وتتحرك صعوداً وهبوطاً بشكل غير متوقع".

ارتفاع متوقع في الطلب والسعر

في المقابل، توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، أن يؤدي قرار خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب، مرجحاً أن يتجه البعض إلى سحب شهادات الإدخار من البنوك واستثمارها في الذهب كوعاء آمن ضد التقلبات الاقتصادية.

وقال نجيب إن الاتجاه العام لأسعار الذهب قد يكون صاعداً الفترة المقبلة لزيادة لطلب عليه بعد خفض المركزي الفائدة، مما يجعلها فرصة جيدة للشراء في الوقت الحالي.

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