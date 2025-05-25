"بالم هيلز" توقع اتفاقية لتطوير أرض بأبو ظبي بمساحة 1.87 مليون متر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير توقيع اتفاقية مع شركة ويف سيفين للاستثمار المحدودة "ويف سيفين" لتطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في إمارة أبو ظبي، تطل مباشرة على جزيرة السعديات.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة بي اتش دى نورث جبيل للتطوير العقاري ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بالم هيلز للتعمير.

وذكرت الشركة، أن المشروع يقع بجوار جزيرة السعديات - بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي - وبالقرب من وجهات مميزة، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم، مما يجعله أحد أرقى وأهم المواقع في العاصمة.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجوعة التنفيذية شركة بالم هيلز للتعمير إن هذا المشروع يعد أول مشروع خارج مصر، والذي يُمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة حيث تتمتع أبوظبي بيئة عقارية متميزة ذات إدارة حكيمة وتطلعات مستقبلية، مدعومة بمبادرات حكومية تستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم الطلب القوي.

وتأسست شركة بالم هيلز للتعمير عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006، كما أنها مدرجة في بورصة لندن. ومتخصصة في التطوير العقاري وتملك الشركة واحدًا من أكبر بنوك الأراضي في مصر من خلال 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر.