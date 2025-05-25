مصر تعفي واردات السيارات الأمريكية والألبان من القيود الاستيرادية

كتبت- منال المصري:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورين مهمين مع مجتمع الأعمال الأمريكي الأول تخفيف القيود على دخول السيارات الأمريكية للسوق المصري، والثاني الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا لعام 2025، إن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي أظهرت اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية.

وأضاف: في هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.

وأكد أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.

وتابع أن مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.

الإعفاء الدائم لشهادة حلال

وأكد مدبولي أنه تم الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد وهو ما يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح أنه: في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.

وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.