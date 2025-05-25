ارتفاع البيض والأسمنت والذهب.. خريطة الأسعار اليوم 25-5-2025

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والاسمنت، والسبيط، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)

انخفاض العدس والجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 25-5-2025