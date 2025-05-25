الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال الدولية للمحاصيل الزراعية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها لنشر شركة الدولية للمحاصيل الزراعية تقرير تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مالها من 760 مليون جنيه لـ مليار جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه تمول نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب حيث ستكتفي الشركة بما تم تغطيته بالمرحلة الأولي ولن يتم فتح باب الاكتتاب مرة أخرى.

ووفق بيان الهيئة المنشور على شاشة البورصة، أوضحت ضرورة مراعاة الشركة عرض دراسة جدوى توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين خلال انعقاد الجمعية العامة.

وأضافت الهيئة، أنه لابد أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين المقبلين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.

وذكرت الشركة أسباب الزيادة، في نقاط تتمثل الأول المشاركة في زيادة رأس مال شركة أبدا للصناعات الكيماوية مبلغ 63.8 مليون حيث أن شركة "أبدا" سوف تقوم باستكمال رأس المال المصدر من 384 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه جنيه، وتمثل حصة شركة الدولية للمحاصيل بنسبة 55% من رأس المال الشركة من الزيادة.

وبررت أيضًا الزيادة، للمشاركة في زيادة رأس مال شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس بمبلغ 133.9 مليون حيث أن شركة التحالف العربي سوف تقوم بزيادة رأس المال من 236.5 مليون جنيه إلى 709.5 مليون جنيه وتمثل حصة شركة الدولية للمحاصيل بنسبة 28.3% من رأس المال الشركة من الزيادة.

وأشارت الشركة، إلى أن إجمالي مبلغ المساهمات حوالي 197.7 مليون جنيه يتم استخدام باقي الزيادة رأس المال وقدرها 42.3 مليون في تمويل رأس المال العامل للشركة.