كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والجبن الرومي والأبيض، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.25 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.69 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.44 جنيه، بزيادة 57 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.45 جنيه، بتراجع 1.54 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.48 جنيه، بزيادة 62 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 21.55 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 67.33 جنيه، بتراجع 6.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.35 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 112.17 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.23 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.51 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.67 جنيه.

كيلو الفول السائب: 49.54 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 130.41 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:277.48 جنيه، بتراجع 4.56 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.93 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 110.18 جنيه، بزيادة 83 قرشًا.