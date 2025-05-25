ارتفاع السبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 25-5-2025

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو المكرونة السويسي، وكيلو السبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، بينما تراجع سعر كيلو السمك البلطي مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و 150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 370 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 190 و 390 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهات