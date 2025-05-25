انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد 25-5-2025

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3134 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4029 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4700 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5372 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53720 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167069 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91 % إلى نحو 3357 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





