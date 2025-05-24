كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته الإيجابية لتأثير قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز الاستثمارات وخفض وتيرة زيادة الأسعار.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على شاشة قناة "الحياة"، قال إبراهيم إنه كان يتوقع خفض سعر الفائدة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يعكس سياسة البنك المركزي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن "وتيرة الزيادة في الأسعار ستقل"، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الذي كان يتجاوز 40% منذ عامين، أصبح اليوم 13.5%.

وأضاف أن خفض سعر الفائدة يعني "تقليل تكلفة التمويل بالنسبة لمجتمع الأعمال والشركات".

وأكد أنه عندما ينخفض عنصر من التكاليف، من المفترض أن يراعى ذلك في عملية التسعير، مما يقلل الضغوط على زيادة الأسعار، وبالتالي يُتوقع استقرار الأسعار وقد يتجه بعضها للانخفاض.

وأشار إلى أن الاتجاه العام لسياسة البنك المركزي خلال العام الحالي هو التخفيض المستمر لسعر الفائدة.

مصانع محلية لحليب الأطفال

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور إبراهيم إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال في مصر.

وقال: "أتصور أنه عندما يستغرب السيد الرئيس شخصيًا من هذا الأمر، لا بد أن نتحرك في هذا الاتجاه قريبًا".

وأوضح أن حليب الأطفال كان يمثل مشكلة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث كانت هناك "مبالغ فيها" في سعره، مما دفع الدولة لاستيراده بذاتها لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد أن توجيه الرئيس يُشير إلى فرصة استثمارية مضمونة للقطاع الخاص، حيث إن السوق محتاج لمثل هذه المنتجات.

وأضاف: "أتوقع أن الفترة القادمة ستشهد تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع، بل وأكثر من مصنع".