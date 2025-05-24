كتبت- دينا كرم:

افتتح كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بمرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، محطة الغاز الرئيسية التابعة لشركة طاقة غاز، المغذية لمدينة الخارجة من خلال محطة تخفيض الضغط الدائمة ومحطة تموين السيارات ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد بدوي، أن هذا المشروع هو نتاج للعمل التكاملي بين الوزارة وهيئة البترول ومحافظة الوادي الجديد والقطاع الخاص المتمثل في شركة طاقة غاز، مؤكداً على أهمية توفير الغاز لأهالي المحافظة والقطاعات الاقتصادية بها، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين من أبناء المحافظة والاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض من المهندس رضا عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمجموعة طاقة غاز حول المشروع الجديد، حيث أوضح أن سعة المحطة الرئيسية تبلغ 2500 متر مكعب قياسي/ ساعة قابلة للتوسع إلى 5000 متر مكعب قياسي/ ساعة.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن أطوال الضغط البيني والمنخفض التي تم تنفيذها بالفعل وتم تدفيعها بالغاز الطبيعى 270 ألف متر ، وان عدد العملاء المنزلي المحولين بالمرحلة الأولي بلغ 5750 عميل وعدد العملاء المستهدفين بالمرحلة الثانية 8300 عميل.

وأضاف عبد الرحمن، أن عدد المخابز البلدي المحولين بالمرحلة الأولي بلغ 6 مخابز وعدد المخابز البلدي المستهدفين بالمرحلة الثانية 24 مخبزا، وعدد السيارات المحولة بالغاز بلغ 409 سيارة.

وحضر افتتاح المحطة، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.