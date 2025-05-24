جرام الذهب يقفز 175 جنيها خلال أسبوع.. ما الأسباب وهل يواصل الصعود؟

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الذهب على مدار أسبوع على المستويين العالمي والمحلي، حيث سجلت أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، أخر تعاملات الأسبوع، نحو 3357 دولارًا للأوقية، مقابل 3203 دولارًا الجمعة الماضية، أي بزيادة قدرها 154 دولارًا خلال أسبوع.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، من 4530 جنيهًا السبت الماضي، إلى 4705 جنيهًا حاليًا وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بزيادة 175 جنيهًا للجرام.

وأرجع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، هذا الارتفاع إلى التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على منتجات شركة أبل المصنعة خارج الولايات المتحدة، إلى جانب تهديده بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.

وقال ميلاد خلال حديثه مع "مصراوي" إن البورصات العالمية تتفاعل سريعًا مع القرارات السياسية والاقتصادية الكبرى، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب، وبالتالي ترتفع أسعاره في البورصات العالمية، ثم في السوق المصري.

وأشار ميلاد إلى أنه من الممكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لأن الذهب يظل الملاذ الآمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات شركة آبل للتكنولوجيا، ما لم تتجه الشركة إلى تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، كما أنه يتجه إلى فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من بداية يونيو المقبل.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، إن ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة.

وأوضح نجيب أن خفض الفائدة قد يدفع بعض المواطنين لتصفية شهادات الاستثمار وتحويل أموالهم إلى الذهب باعتباره استثمارًا بديلًا، وهو ما ينعكس على زيادة الطلب وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية أول أمس الخميس للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات باتجاه مستوى التضخم إلى مستوى نزولي.

وجاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماع السابق بأبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بهدف دفع دعم عجلة نمو الاقتصاد للأمام وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

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