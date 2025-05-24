المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المانجو ستبدأ في الظهور بكميات كبيرة في الأسواق خلال شهر من الآن، وذلك مع طرح جميع المحافظات، بمختلف الأنواع والأصناف مثل العويسي والزبدة والفص وغيرها.

وأضاف النجيب، لـ "مصراوي"، أن المانجو بدأت التبشير بمحافظة أسوان، حيث توجد بكميات محدودة في أسوان، وتباع بأسعار تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وأوضح النجيب، أن هذه المرحلة لا تزال في بداياتها، ومع تزايد الإنتاج من المتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجياً.

وأشار إلى أن إنتاج المانجو سيزيد بشكل كبير مع بدء إنتاج محافظة الإسماعيلية، التي تعد من أكبر المحافظات المنتجة للمانجو في مصر، لافتًا إلى أن كل المحافظات ستبدأ في طرح إنتاجها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد النجيب أن الأسعار في بداية الموسم يصعب تحديدها بدقة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على آلية العرض والطلب، لكن مع تزايد الكميات المعروضة سيؤدي ذلك إلى تراجع الأسعار.

وتوقع نائب رئيس الشعبة أن تشهد باقي أصناف الفاكهة الصيفية مثل الخوخ والمشمش والبطيخ تراجعًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة المعروض في الأسواق.

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