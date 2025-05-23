بدءا من يونيو.. ترامب يوجه بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي

كتبت- آية محمد:

يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من بداية يونيو المقبل، وفقًا لما نشرته "الشرق مع بلومبيرج".

قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى أن بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً".

وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 20% فور إعلان ترامب عن تعريفاته الجمركية المزمعة على دول "اليورو".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".

وأفادت "بلومبرج"، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قدم اقتراحًا تجاريًا معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي.

ويشمل الاقتراح الجديد بنودًا تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر.

ونوه ترامب في منشوره اليوم بأن "التعريفة الجمركية المرتقب فرضها على الاتحاد الأوروبي لن تطبق إذا صُنع المنتج (الأوروبي) في الولايات المتحدة".

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