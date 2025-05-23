خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والليمون، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الحديد، والزيت، والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 23-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 23-5-2025 (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة 23-5-2025 (موقع رسمي)

أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة 23-5-2025

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور 23-5-2025

انخفاض الزيت والعدس بالأسواق اليوم الجمعة 23-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة 23-5-2025