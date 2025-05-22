بعد إثارة الجدل حول نفوق 30%.. الشعبة توضح السعر العادل للدواجن

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي"، إن السعر العادل للدواجن، في ظل نسبة النافق الطبيعية للدواجن في المزارع يتراوح بين 80 و82 جنيهًا للكيلو.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن تراجعت من 93 جنيهًا للكيلو، والتي سجلتها عند انتشار شائعة نفوق نحو 30% من الثروة الداجنة في مصر، إلى نحو 85 و87 جنيهًا، بانخفاض يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

وكان ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قد صرح خلال الأيام الماضية بنفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر نتيجة فيروس وبائي، وفي نفس الوقت نفى محمود العناني رئيس الاتحاد ما صرح به الزيني.

وهو ما أكدته وزارة الزراعة وأجهزتها ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بعدم وجود أي وباء.

وأوضح السيد أن هذه الشائعة كان هدفها رفع أسعار الدواجن، وقد أثرت بالفعل على الأسعار عند انتشارها، إلا أنه بعد نفيها وتراجع الإقبال على شراء الدواجن، عادت الأسعار للانخفاض من جديد.

وأرجع السيد ضعف الإقبال حاليًا إلى توجه المستهلكين لشراء اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل التراجع على الطلب.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البلدي تتراوح حاليًا بين 118 و120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 125 و130 جنيهًا، أما الدواجن البلدي الساسو فتسجل 93 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، في حين تتراوح أسعار الدواجن البيضاء بين 85 و87 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و97 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض ارتفع من 128 إلى 135 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 140 و145 جنيهًا، دون وجود أسباب واضحة لهذا الارتفاع، مشيرًا إلى أن السوق غير منضبط.

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