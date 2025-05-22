خطوات إنشاء وإدارة محفظة استثمارية في البورصة

كتبت - أمنية عاصم:

تشهد البورصة المصرية رواجًا في الطروحات خلال الفترة الراهنة، من خلال سعي الشركات الخاصة لقيد جزء من أسهمها في سوق الأوراق المالية، بجانب إعلان الحكومة عزمها على طرح شركات حكومية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. لذلك.

و يرصد "مصراوي" في السطور القادمة كيف يتعامل المستثمر مع محفظته الاستثمارية ويديرها وفق ما قاله سعيد الفقي وآمال سليمان خبراء سوق المال.

1. في البداية، لنجاح المستثمر في البورصة، لا بد من تعلم كيفية إدارة رأس المال.

2. الابتعاد عن الشراء بالمارجن، أو ما يسمى "الشراء بالهامش"، نظرًا لما يترتب عليه من خسائر فادحة للمتداولين، خاصة المبتدئين.

3. عدم الشراء بكامل قيمة المحفظة الاستثمارية، والعمل على تقسيم أموال المحفظة إلى ثلاثة أجزاء:

20% لأسهم المضاربات.

40% للأسهم القيادية والشركات التي تحقق أرباحًا جيدة.

40% سيولة.

لا يوجد حد أدنى أو أقصى لفتح الحساب، إلا أن الشركات المتعاملة في السوق المحلي تضع حدًا أدنى وفقًا لحجم الشركة، وما إذا كانت تعتمد على نشاط السمسرة فقط أم لديها أنشطة أخرى.

4. بعد مرور شهرين على بدء تعامل المستثمر بمحفظته الاستثمارية، عليه أن يقيم ما إذا كان قد حقق مكاسب أو أرباحًا.

5. ينصح، في حال تحقيق بعض الأسهم لخسائر، بـ"تسوية المراكز المالية". أما الأسهم التي حققت مكاسب، فيتم دراستها لتحديد ما إذا كانت قد وصلت إلى قمتها أم أن هناك فرصًا أخرى لصعودها. وبالنسبة للأسهم الثابتة التي لم تشهد صعودًا أو هبوطًا، يترك القرار للمستثمر بشأن الاستمرار فيها أو الانتقال إلى أسهم أخرى تحقق عوائد وتحركات أفضل.

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